Британия предложит ЕС временный таможенный союз после Brexit 15 августа 2017 г. источник 0 0

Британия предложит Евросоюзу "временный таможенный союз" на переходный период после "брексита", говорится в документе с изложением позиции правительства, который будет официально опубликован во вторник.

Как сообщает Русская служба ВВС, страны, входящие в таможенный союз, не облагают пошлинами (налогами на экспорт и импорт) поставщиков товаров и услуг на территории всех стран союза. Также они уравнивают тарифы на товары и услуги, импортируемые из-за пределов союза либо экспортируемые за его пределы.



В выходные в совместной статье министра финансов Филипа Хэммонда и министра торговли Лиама Фокса, считающихся антиподами в вопросе о том, как далеко должен зайти процесс выхода Британии из структур Евросоюза, говорилось, что таможенный союз ЕС страна в конечном итоге покинет. Однако в новом документе правительства говорится, что Британия предложит с марта 2019 года, когда завершается срок переговоров о "брексите", установить "временный таможенный союз".



В рамках этого союза торговля с ЕС будет продолжаться на прежних условиях, но Лондон сможет начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС, на что сейчас, оставаясь членом ЕС, он не имеет права. По окончании периода временного таможенного союза по взаимной договоренности либо будет установлена новая таможенная граница с ЕС - при этом в британском правительстве подчеркивают, что стремятся максимально упростить оформление грузов, - либо между сторонами будет заключено новое "партнерство" вообще без таможенной границы.



Таким образом, говорят в правительстве, бизнесу после "брексита" придется приспосабливаться к новым условиям всего один раз.



Ничего из этого пока не обсуждалось с ЕС. По настоянию Брюсселя, переговоры в мае начались с вопросов, связанных с выходом из ЕС, - таких, как положение граждан ЕС в Британии и британцев в странах ЕС или взаимные финансовые обязательства сторон. Лишь тогда, когда в ЕС сочтут, что по этим вопросам достигнут значительный прогресс, можно будет начать обсуждать будущие отношения Британии и ЕС после "брексита".



Британское правительство надеется выйти на этот рубеж осенью.



Таможенная граница имеет целый ряд функций помимо сбора пошлин в бюджет. При таможенном контроле проверяется соответствие импортируемых товаров природоохранному и санитарному законодательству страны, выявляются контрафактные товары, а также их истинное происхождение.



Документ о таможенном союзе станет первым в ряду документов, в которых британское правительство представит свою позицию на переговорах по "брекситу".



В среду будет опубликован следующий из них, посвященный единственной сухопутной границе Соединенного Королевства - между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.