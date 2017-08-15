Происшествия

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На Харьковщине рецидивист украл из машины больше 20 тысяч

На Харьковщине рецидивист украл из машины больше 20 тысяч
В поселке Уды Золочевского района из автомобиля украли барсетку, в которой хранились 23 тысячи грн. О краже сообщил 49-летний житель района.
Как выяснили полицейские, машина находилась возле двора, ее дверь была открыта. Неизвестный подбежал к машине и выхватил из салона барсетку.

Злоумышленника задержали в Харькове. Им оказался 29-летний житель Чугуевского района, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений на территории разных областей государства. Мужчина задержан и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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