Прописаться в Харькове теперь можно за полчаса 15 августа 2017 г. Каролина Борец 0 0

Харьковчанам, которые хотят зарегистрировать место проживания, получить услугу снятия с регистрации или информацию из госреестра, необходимо принести документы в любой из девяти районных центров админуслуг.

Администраторы передадут их регистраторам департамента, которые работают в бэк-офисах ЦПАУ, они ее обработают и в течение 20–30 минут результат будет готов.



После того как в городе начал работать электронный реестр территориальной громады, удалось автоматизировать все процессы и предоставлять самые востребованные услуги по принципу экстерриториальности, то есть без привязки к прописке, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на директора Департамента регистрации Олега Дробота.



— В апреле в Харькове начал работать Реестр территориальной громады города, а проект «Мгновенная услуга» начали реализовывать в конце мая в Центре административных услуг Основянского района. С этого времени центр принял 2,5 тысячи регистрационных документов. Позже «мгновенную услугу» начали оказывать во всех районах города. Это еще один шаг к реализации реформы административных услуг, чтобы делать их качественными, прозрачными и доступными, — отметил Олег Дробот.



В горсовете напомнили, что также на сайте ЦПАУ работает электронный сервис «Он-лайн регистрация места проживания/снятие с регистрации места проживания». Используя «личный кабинет», заявитель может предварительно отправить на рассмотрение документы и, получив положительный ответ, еще быстрее получить услугу в центре.