Харьков

  • 128
    •  / 

Прописаться в Харькове теперь можно за полчаса

Прописаться в Харькове теперь можно за полчаса
Харьковчанам, которые хотят зарегистрировать место проживания, получить услугу снятия с регистрации или информацию из госреестра, необходимо принести документы в любой из девяти районных центров админуслуг.
Администраторы передадут их регистраторам департамента, которые работают в бэк-офисах ЦПАУ, они ее обработают и в течение 20–30 минут результат будет готов.

После того как в городе начал работать электронный реестр территориальной громады, удалось автоматизировать все процессы и предоставлять самые востребованные услуги по принципу экстерриториальности, то есть без привязки к прописке, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на директора Департамента регистрации Олега Дробота.

— В апреле в Харькове начал работать Реестр территориальной громады города, а проект «Мгновенная услуга» начали реализовывать в конце мая в Центре административных услуг Основянского района. С этого времени центр принял 2,5 тысячи регистрационных документов. Позже «мгновенную услугу» начали оказывать во всех районах города. Это еще один шаг к реализации реформы административных услуг, чтобы делать их качественными, прозрачными и доступными, — отметил Олег Дробот.

В горсовете напомнили, что также на сайте ЦПАУ работает электронный сервис «Он-лайн регистрация места проживания/снятие с регистрации места проживания». Используя «личный кабинет», заявитель может предварительно отправить на рассмотрение документы и, получив положительный ответ, еще быстрее получить услугу в центре.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей15 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2861 грн
100 USD 2563.07 грн
100 EUR 3023.65 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи