Общество

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Военных правоохранителей проводили в зону АТО

Военных правоохранителей проводили в зону АТО
Группу воинов Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка торжественно проводили в район проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей для выполнения задач, сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.
— За три года проведения АТО практически все наши офицеры и воины-контрактники побывали в районе боевых действий на Донбассе. Большинство из нас направлялись туда по нескольку раз, – говорит в.и.о. начальника Харьковского зонального отдела ВСП подполковник Дмитрий Мисюк. — Отдельные военнослужащие за проявленную самоотверженность поощрены различными наградами. Верю, что эта славная команда также на высоком уровне проявит свой профессионализм, приложит максимум усилий, чтобы приблизить миг победы над оккупантами.

К словам офицера присоединились другие командиры и начальники, а военный капеллан отец Игорь благословил воинов на успешную ратную службу.

По словам командиров Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка, сейчас  в зоне АТО находятся около 40 их товарищей по оружию.

— Несмотря на немалое количество наших воинов, которые направляются для усиления сил АТО, мы хорошо следим за соблюдением правопорядка в воинских коллективах на Харьковщине. К тому же опыт, полученный в Донбассе в сверхсложных условиях, бойцы успешно используют в пункте постоянной дислокации, передают молодым армейцам, - отмечает Дмитрий Мисюк.

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