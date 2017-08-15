Государственные банки возобновили выдачу «теплых» кредитов для населения и ОСМД 15 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Об этом сообщил Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.



«Теперь все желающие утеплить свое жилище, заменить газовый котел на твердотопливный и создать энергоэффективный дом могут присоединиться к правительственной программе. Этой возможностью воспользовалось уже около 300 тысяч семей. Безвозвратная государственная финансовая помощь гарантирована. Главное – осознанно подойти к вопросу энергосбережения и подготовки к зиме», - прокомментировал Сергей Савчук.



Благодаря программе можно значительно сэкономить при внедрении энергоэффективных мероприятий и впоследствии уменьшить коммунальные платежи. Наилучший эффект достигается при полном утеплении дома. В частности, по данным ОСМД-участников программы, после комплексной термомодернизации счета за отопление уменьшаются вдвое и даже больше.



С начала действия программы «теплых» кредитов ею воспользовалось около 300 тысяч домохозяйств, привлекая почти 4 млрд гривень. Правительство, в свою очередь, возместило им около 1,6 млрд гривень.



На правительственном портале напоминают, что Кабинет министров недавно дополнительно выделил 400 млн грн на программу «теплых» кредитов.