Продуктовая корзина в Украине подешевела на 9% 15 августа 2017 г. источник 0 0

Стоимость минимальной продуктовой корзины (МПК) в Украине в июле снизилась впервые с начала года - до 1421 гривни для трудоспособных лиц, что составляет 84% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения.

Как сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на общественное объединение "Экономический дискуссионный клуб", снижение было достигнуто за счет сезонного уменьшения стоимости плодоовощной продукции. Так, согласно сообщению, стоимость товаров в группах "овощи и бахчевые" снизилась на 37% (минус 62 гривны), "фрукты и ягоды" - на 24% (минус 50 гривен), "картофель" - на 24% (минус 19 гривен). Также уменьшилась и стоимость яиц - на 16% (минус 3,5 гривны).



"Таким образом, июль стал первым месяцем в этом году, когда произошло снижение стоимости МПК. В абсолютном измерении, в июле по сравнению с июнем, стоимость МПК уменьшилась на 124 гривни", - говорится в сообщении.



В то же время, эксперты подчеркнули, что такого существенного удешевления вряд ли следует ожидать в последующие месяцы, поскольку главным и единственным фактором данного тренда выступил фактор сезонности.



По данным экспертов, в структуре стоимости МПК который месяц подряд лидерство удерживает молочная группа товаров, на которые приходится почти 28% всех расходов МПК (393 гривны).



Вторую позицию сохраняют расходы на мясные продукты - 24% (336 гривен), а третье место остается за фруктами - 11% (160 гривен). Наименьшие доли в структуре расходов в пределах МПК имеют группы "яйца" (1,3%) и "масло и растительные жиры" (1,9%)