В детских садах Харькова откроют как минимум еще пять групп

Детский сад №394 на проспекте Московском, 250-б не работал 22 года. Долгое время здесь находилась налоговая, и только в прошлом году здание вернули городу, чтобы снова сделать в нем детский сад, сообщили в горсовете
.
Всего дошкольное учреждение рассчитано на 12 групп, и в этом году в нем откроют две первые группы – ясельную и дошкольную – для 45 детей.
Как сообщила начальник управления образования Администрации Немышлянского района Светлана Логачева, внутренние строительные работы в детском саду уже завершили, сейчас благоустраивают прилегающую территорию и утепляют фасад здания.
– Мы уже закупили мебель для этих групп, постельные принадлежности, мягкий инвентарь. Сейчас завозим технологическое оборудование и посуду, – сообщила Светлана Логачева.
В другом новом детском саду №73 на улице Балканской, 17-а откроют три группы для 85 детей. В управлении образования отметили, что ситуация с этим дошкольным учреждением схожа, оно тоже не работало 22 года. Новый детский сад в этом районе сейчас очень нужен, поскольку соседний уже переполнен на 70%.
Светлана Логачева отметила, что прежде чем приступить к капитальному ремонту групп, в здании отремонтировали сети, кровлю, заменили все окна и двери. Сейчас благоустраивают территорию детсада, а в скором времени на ней установят новые павильоны и игровые детские площадки.
Все группы в этих новых детских садах уже укомплектованы в соответствии с программой электронной регистрации в дошкольные учебные учреждения Харькова.