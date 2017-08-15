Происшествия

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ДТП в Харькове: пьяный водитель врезался в столб

ДТП в Харькове: пьяный водитель врезался в столб
Автомобиль Mazda врезался в электроопору на ул.Гвардейцев Широнинцев в Харькове 15 августа в 4.30.
Как удалось выяснить инспекторам, авто Mazda двигалась по ул. Гвардейцев Широнинцев в направлении ул. Натилии Ужвий. В районе дома №88 водитель Mazda столкнулся с припаркованным авто марки Daewoo Lanos, а затем столкнулся со столбом электросети. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Во время общения с водителем полицейские обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Согласно действующему законодательству, гражданину предложили на месте пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что мужчина согласился. Результат осмотра составил 1,70 промилле алкоголя в крови при допустимой норме 0,2 промилле. Патрульные составили на водителя два административных протокола за совершение ДТП и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение суда, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

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