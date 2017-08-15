Происшествия

  • 92
    •  / 

На пляже под Харьковом отдыхающие обнаружили авиабомбу

На пляже под Харьковом отдыхающие обнаружили авиабомбу
В Харьковской области на берегу водохранилища отдыхающие нашли немецкую авиабомбу ФАБ-50.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, 13 августа на номер «101» поступила информация об опасной находке, которую обнаружили в поселке Верхний Салтов Волчанского района.

По сведениям спасателей, на берегу Печенежского водохранилища отдыхающие наткнулись на неизвестный металлический предмет, внешне похожий на взрывоопасный.

Работники Национальной полиции место находки взяли под охрану, чтобы не допустить к нему посторонних лиц.

Вчера, 14 августа, на место обнаружения прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, которые обследовали данный подозрительный предмет и идентифицировали его как авиационную бомбу времен Второй мировой войны ФАБ-50 весом в 50 кг. Пиротехники изъяли ее и обезвредили на специальной подрывной площадке. Пострадавших нет.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей15 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.2861 грн
100 USD 2563.07 грн
100 EUR 3023.65 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи