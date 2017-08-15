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В Харькове пройдет юношеский турнир по футболу

В Харькове пройдет юношеский турнир по футболу
Всеукраинский юношеский турнир по футболу «Первая столица», посвященный Дню города Харькова, стартует 17 августа.
За кубок «Первой столицы» будут бороться восемь команд (игроки - 2004 г.р.) ведущих футбольных клубов Украины, которые разбиты на две группы: группа «А» - «Динамо» (Киев), «Металлург» (Запорожье), «Ворскла» (Полтава) и «Карпаты» (Львов), группа «Б» - «Металлист» (Харьков), «Черноморец» (Одесса), «Шахтер» (Донецк) и «Днепр» (Днепр).

Предварительные игры будут проходить с 10:00 и 15:00 на стадионе «Олимпиец» (Люботин) и стадионе им. Бобровых (пос. Буды). Соревнования проводятся по круговой системе.

Команды, которые займут 2-е места в своих группах, 21 августа  будут бороться за 3-е место на футбольном поле ДФА «Металлист», начало - в 13:00.

Финальная игра состоится 21 августа на стадионе «Гелиос-Арена», начало - в 15:00. После  завершения матча состоится награждение победителей.

Победители и призеры турнира получат кубки, медали и дипломы, а также памятные призы. Кроме того, будут отмечены лучшие игроки по номинациям.

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