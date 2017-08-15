ФСБ заявила о задержании в Крыму «агента СБУ» 15 августа 2017 г. источник 0 0

12 августа на территории временно оккупированного Крыма пограничники из ФСБ задержали украинца.

Ведомство оккупантов назначило мужчину «агентом СБУ» и обвинило его в «подготовке диверсий» на полуострове. Об этом говорится в сообщении российской спецслужбы, пишет прокремлевский ресурс РИА Новости.



ФСБ называет имя - Лемешко Геннадий Геннадьевич, уроженец Харьковской области, и сообщает, что он якобы «ранее проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ».



Оккупанты заявили, что мужчину задержали «при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет», причем «в соответствии с заданием СБУ».



Кроме того, задержанному приписали намерение «уничтожить путем поджога лесные массивы в районе Судак – Рыбачье – Алушта», «создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак – Новый Свет» и «поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье».



ФСБ «нашла» у мужчины тротиловые шашки, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью и прочие вещи, в том числе «фотоаппарат для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины».



В ФСБ утверждают, что задержанный в Крыму Геннадий Лимешко признал свою вину. Опубликована видеозапись, на которой мужчина рассказывает о диверсионных планах в Крыму. Он говорит, что планировал подрыв линий электропередач и поджоги.



Отметим, что Служба безопасности Украины опровергла заявления ФСБ о том, что задержанный является «агентом СБУ»:



«Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы «агента СБУ, – отмечается в заявлении СБУ. – Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями. На фоне ухудшения жизни крымчан ФСБ снова запускает «заезженную пластинку», пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в АР Крым».