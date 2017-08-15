Субсидия безработным не превысит двух прожиточных минимумов 15 августа 2017 г. источник 0 0

Безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов (3248 грн).

«Неофициальные доходы получает огромное количество украинских домохозяйств. Не платя ничего в Государственный бюджет страны, недобросовестные граждане хотят получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг – субсидию – в максимальном размере», – сообщает пресс-служба правительства на официальной странице в Facebook.



«Поэтому если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, ему при оформлении субсидии с 1 мая 2017 засчитывается не более двух прожиточных минимумов – 3248 грн», – уточняет пресс-служба.



В Кабмине подчеркнули, что это касается только трудоспособных лиц.