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Харьковские велогонщики привезли медали из Львова

Харьковские велогонщики привезли медали из Львова
С 11 по 14 августа прошли международные соревнования «Гран-При Галичины» и юношеский чемпионат Украины по велоспорту на треке.
В пятой по счету велогонке «Гран-При Галичины» принимали участие около 130 спортсменов из шести стран мира, среди которых был и действующий обладатель Кубка мира Андрей Винокуров. На львовском велотреке харьковчанин уверенно победил в двух дисциплинах. Он получил золотую медаль в спринте, выиграв в финале у литовца Сваюноса Йонаускаса, а также был первым на финише в дисциплине «кейрин». Вторым в этой дисциплине стал львовянин Владимир Бычинский, а замкнул призовую тройку Сергей Омельченко из Азербайджана.

На юношеском чемпионате Украины, который проходил параллельно, харьковские велогонщики завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую награды. Трижды на пьедестал почета поднимался Богдан Данильчук. Он стал чемпионом Украины в дисциплине «кейрин», финишировал вторым в омниуме, а также вместе с харьковчанами Михаилом-Ярославом Дудко и Егором Коробовым занял второе место в командных гонках преследования на 3км.

Еще одна серебряная медаль была на счету Михаила-Ярослава Дудко в кейрине. В этой же дисциплине Егор Коробов занял третье место, сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

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