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В Украине появится первая платная автодорога

В Украине появится первая платная автодорога
Новая автодорога Киев – Белая Церковь будет платной для проезда.
Об этом сообщил и.о. генерального директора «Укравтодора» Славомир Новак на своей странице в соцсети.

«Мы начали подготовку к запуску новых проектов, финансируемых за счет средств международных организаций, проводим подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев – Белая Церковь», – отметил он.

Строительные работы могут начаться в 2019 году и продлиться до 2021 года. Сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования, поэтому пока рано говорить о точной стоимости строительства. Ориентировочно это будет порядка $300 млн. Строительство дороги полностью будет финансироваться за счет инвестора. На данным момент проект заинтересовал пять иностранных компаний.

Альтернативой останется бесплатная дорога – действующая трасса Киев – Белая Церковь.

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