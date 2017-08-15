В Украине появится первая платная автодорога 15 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Новая автодорога Киев – Белая Церковь будет платной для проезда.

Об этом сообщил и.о. генерального директора «Укравтодора» Славомир Новак на своей странице в соцсети.



«Мы начали подготовку к запуску новых проектов, финансируемых за счет средств международных организаций, проводим подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев – Белая Церковь», – отметил он.



Строительные работы могут начаться в 2019 году и продлиться до 2021 года. Сейчас идет подготовка технико-экономического обоснования, поэтому пока рано говорить о точной стоимости строительства. Ориентировочно это будет порядка $300 млн. Строительство дороги полностью будет финансироваться за счет инвестора. На данным момент проект заинтересовал пять иностранных компаний.



Альтернативой останется бесплатная дорога – действующая трасса Киев – Белая Церковь.