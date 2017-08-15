Экономика

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Что подорожало в Харькове в июле – данные облстата

Что подорожало в Харькове в июле – данные облстата
Цены на потребительском рынке Харьковской области в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,4%, с начала года – на 8,4% (по Украине – на 0,2% и 8,2% соответственно).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%.

Больше всего подорожали: цитрусовые на 11,2%, фарш мясной и куриный, сало, свинина, мясо птицы – на 4,5-9,0%, мед – на 6,7%, рис – на 5,7%, минеральные и родниковые воды – на 4,5%, колбасы и копчености – на 2,9%.

В то же время существенно снизились цены на плодоовощную продукцию: огурцы, помидоры, перец сладкий – на 25,3-41,5%, чеснок – на 36,3%, бананы – на 23,1%, капусту, свеклу, картофель – на 5, 8-10,8%.

Также подешевели яйца на 5,4%, крупы гречневые – на 5,1%, рыба соленая и копченая – на 2,6%, кофе, чай – на 1,6%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,7%, при этом табачные изделия выросли в цене на 4,3%, алкогольные напитки подешевели на 0,1% за счет вин и пива.

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,2%, главным образом, за счет повышения тарифов на водоснабжение на 1,8% и водоотведение – на 3%.

В сфере здравоохранения подорожание на 1,4% произошло вследствие роста цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование на 1,4%, амбулаторные услуги – на 0,6%. Связь подорожала на 0,1% за счет роста в цене отдельных моделей мобильных телефонов на 0,9%.

Увеличение стоимости услуг ресторанов и гостиниц на 1,3% связано, в первую очередь, с подорожанием проживания в пансионатах на 9,2% (пляжный отдых). Рост цен на различные товары и услуги на 0,5% произошло из-за подорожания личного ухода на 1,2%.

Одежда и обувь подешевели на 6,3% за счет сезонного снижения цен на продукцию летнего сезона. Снижение цен на транспорт на 0,3% произошло, в основном, за счет удешевления топлива и масел на 1,5%. В сфере отдыха и культуры (-0,5%) подешевели отдельные виды компьютерного оборудования на 2,1%, туристско-экскурсионные услуги – на 4,3%.

Уровень цен на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья и в сфере образования остался без изменений, сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.

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