Харьков

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В Харьковской области начат ремонт еще двух дорог

В Харьковской области начат ремонт еще двух дорог
Начат ремонт дорог Краснокутск - Богодухов и Богодухов – Валки – Новая Водолага
По данным, которые озвучил первый заместитель начальника САД в Харьковской области Сергей Пляка, на сегодня из 36 объектов, которые должны отремонтировать в 2017 году, на 21-м проходят текущие и капитальные ремонтные работы.

Продолжаются работы на участках дороги Киев – Харьков – Довжанский. Уже завершена укладка выравнивающего слоя асфальтобетона в Изюме, проходит ремонт дороги в сторону Чугуева. На участке более 4 км из 10,7 км уложен новый слой асфальта. Подготавливаются участки в районе села Веселое.

– 22 августа планируем открыть движение по городу Изюм – мост через Северский Донец. Осталось покрасить металлические фермы на мосту, заасфальтировать тротуар. Здесь будет установлено новое металлическое барьерное ограждение и тротуарное пешеходное ограждение. Работают на мосту облавтодор и три привлеченных предприятия, – проинформировал Сергей Пляка.

Кроме того, ремонт был проведен на дороге Мерефа – Лозовая – Павлоград. Запланировано 7,3 км в Змиевском районе (участок от Тарановки до Спасова скита). Уже начаты подготовительные работы в Первомайском районе.

На дороге Мерефа – Змиев продолжаются работы по подготовке покрытия – проводится фрезерование. В Коломакском районе (Водяное – Резуненково) работы закончены, в Лозовском районе проходит ремонт подъезда к селу Хлебное. Работы по покрытию закончены полностью, осталось укрепить 700 метров обочины.

– По дороге Богодухов – Валки – Новая Водолага. Ремонт проходит на участке по городу Валки. Сейчас проводятся работы по укладке выравнивающих слоев, идет асфальтировка, усиление основания, – сообщил Сергей Пляка.

На дороге Краснокутск – Богодухов отфрезеровано 1,4 км покрытия. Проводятся работы по обновлению основы дороги – завезено 1050 тонн шлака. Уложено 300 п.м выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.

Продолжаются работы в Золочевском районе. Получены материалы для ремонта дороги Фартушное – Цаповка – Гуриновка. Проходит подготовка к укладке асфальтобетонной смеси.

Уже выполнено 50% от запланированных работ по укладке нового покрытия на участке дороги между Близнюками и Барвенково. На наиболее разрушенных участках усилено  основание.

На дороге Харьков – Волчанск 3,9 км подготовлено к укладке асфальтобетонной смеси. В Харьковском районе уложено 650 метров нового покрытия в поселке Хорошево.

Также Сергей Пляка сообщил о том, что на сегодня выполнено около 50% работ по капитальному ремонту путепровода около села Губаревка Богодуховского района.

– На этой неделе подходим к финишному этапу по проведению тендерных процедур по ремонту путепровода в районе поселка Песочин Харьковского района (замена тротуарных блоков). 14 августа прошло еще два тендера на ремонт участков дорог в Богодуховском и Краснокутском районе. Также состоялся тендер по ремонту трассы Дергачи – Казачья Лопань. Определен подрядчик. Весь комплекс работ будет проведен в течение месяца, – сообщил Сергей Пляка.

В рамках софинансирования из местных бюджетов продолжаются работы  по эксплуатационному содержанию дорог в Кегичевском, Первомайском, Балаклейском, Шевченковском, Красноградском, Печенежском, Изюмском и Змиевском районах. Ямочный ремонт выполнялся на дорогах Киев – Харьков – Довжанский, Харьков – Волчанск, Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук, Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка и трассе Валки – Пархомовка. За проведшую неделю работы выполнены на 11 тыс м², было использовано порядка 1600 тонн асфальтобетона, сообщает пресс-служба ХОГА.

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