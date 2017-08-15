В сети появились первые кадры фильма о защитниках Донецкого аэропорта 15 августа 2017 г. источник 0 0

Сегодня, 15 августа, обнародовали официальный тизер фильма о защитниках Донецкого аэропорта «Киборги».

«Самый ожидаемый фильм года. Киборги. Герои не умирают», - написал в своем Facebook Сергей Костинский, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.







Премьера фильма состоится 6 декабря.



«Художественный фильм „Киборги“ - история не о войне, а о современных героях, которые творят нашу новую Украину. Несмотря на разницу в происхождении и возрасте, их объединила одна цель - защитить родную землю от агрессора. Ради общей победы они готовы стоять до конца. Потому что за их спинами матери, женщины, дети и вся Украина», - написали на странице в Youtube, где обнародовали видео.