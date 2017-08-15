Крупный пожар в Харькове: загорелась многоэтажка напротив Южного вокзала (фото, видео)

В Харькове загорелся дом №8/10-В на улице Евгения Котляра. Возгорание возникло на крыше 8-этажного здания.

Информация о пожаре поступила в 11:26. К месту происшествия немедленно прибыло восемь подразделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах, три автолестницы и один аварийно-спасательный автомобиль. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия и крыши на площади 60 м².Из-за угрозы жителям сразу была организована их эвакуация на улицу. Под наблюдением спасателей из здания оперативно выведены 37 человек, никто из них не пострадал. Во время проведения разведки внутри дома спасатели обнаружили двух человек, которые не смогли самостоятельно покинуть его. 76-летний мужчина оказался заблокирован в лифте в районе 7-го этажа. Бойцы ГСЧС помогли ему выйти наружу. А на 8-м этаже в своей квартире находилась 82-летняя женщина. По состоянию здоровья она вообще не могла двигаться. Ее немедленно вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи для осмотра. Оба спасенных не получили никаких травм и ожогов.Спасатели подали семь пожарных стволов на тушение огня и защиту жилых этажей.В 14:40 пожар был локализован в пределах 80 м².Сейчас продолжаются работы по разборке деревянных конструкций крыши и проливанию отдельных очагов огня для их полной ликвидации.Причина возникновения пожара выясняется. Ситуация контролируется.