Харьковские школы и детсады к новому учебному году практически готовы

Степень готовности учебных заведений и дошкольных учреждений стала предметом обсуждения на всеукраинском селекторном совещании 15 августа. Судя по прозвучавшим на совещании докладам профильных чиновников, Харьков и область готовы к новому учебному году практически на 100%.

В частности, для подготовки учебных заведений области к новому отопительному сезону и проведения ремонтных работ из бюджетов всех уровней в этом году выделили почти 205 млн грн.Сеть общеобразовательных учебных заведений в области в 2016-17 годах составляла 790 ОУЗ. В августе 2017 года планируется открыть еще две новые школы, которые обеспечат увеличение количества мест почти на 800. В течение 2017 года в области были созданы 20 новых опорных школ. За счет образовательной субвенции новые опорные учреждения получили 12,5 млн грн на приобретение 52 кабинетов с современным оборудованием, из областного бюджета выделено 25 млн грн на приобретение 104 кабинетов для лицеев, гимназий и специализированных школ.

Расширяется сеть учебных заведений, где есть инклюзивные классы для детей с особыми потребностями. В новом учебном году будет организовано обучение таких детей в инклюзивных классах в 135 образовательных учебных заведениях области, сообщает пресс-служба ХОГА.