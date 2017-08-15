Харьков

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Харьковские школы и детсады к новому учебному году практически готовы

Харьковские школы и детсады к новому учебному году практически готовы
Степень готовности учебных заведений и дошкольных учреждений стала предметом обсуждения на всеукраинском селекторном совещании 15 августа. Судя по прозвучавшим на совещании докладам профильных чиновников, Харьков и область готовы к новому учебному году практически на 100%.
В частности, для подготовки учебных заведений области к новому отопительному сезону и проведения ремонтных работ из бюджетов всех уровней в этом году выделили почти 205 млн грн.

Сеть общеобразовательных учебных заведений в области в 2016-17 годах составляла 790 ОУЗ. В августе 2017 года планируется открыть еще две новые школы, которые обеспечат увеличение количества мест почти на 800. В течение 2017 года в области были созданы 20 новых опорных школ. За счет образовательной субвенции новые опорные учреждения получили 12,5 млн грн на приобретение 52 кабинетов с современным оборудованием, из областного бюджета выделено 25 млн грн на приобретение 104 кабинетов для лицеев, гимназий и специализированных школ.

Расширяется сеть учебных заведений, где есть инклюзивные классы для детей с особыми потребностями. В новом учебном году будет организовано обучение таких детей в инклюзивных классах в 135 образовательных учебных заведениях области, сообщает пресс-служба ХОГА.

В Харькове на укрепление материально-технической базы учебных заведений и проведение ремонтов были выделены беспрецедентные средства – около 160 миллионов гривен. Кроме того, в этом году построили 15 стадионов в школах. С 2013 года почти 30% пришкольных стадионов реконструированы и приведены в порядок. Теперь это современные спортивные многофункциональные сооружения, где дети могут в нормальных условиях заниматься физкультурой.

В конце августа на традиционной городской педагогической конференции будут подведены итоги прошлого учебного года и поставлены задачи на следующий.

Всего к началу учебного года в Харькове будет создано более 500 дополнительных мест в пяти новых детских садах в Шевченковском, Новобаварском, Слободском и Немышлянском районах, а также в 30 новых группах в уже действующих учреждениях дошкольного образования, информирует пресс-служба Харьковского горсовета.

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