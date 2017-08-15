Харьковские школы и детсады к новому учебному году практически готовы
15 августа 2017 г.
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15 августа 2017 г.
Вечерний Харьков
Расширяется сеть учебных заведений, где есть инклюзивные классы для детей с особыми потребностями. В новом учебном году будет организовано обучение таких детей в инклюзивных классах в 135 образовательных учебных заведениях области, сообщает пресс-служба ХОГА.В Харькове на укрепление материально-технической базы учебных заведений и проведение ремонтов были выделены беспрецедентные средства – около 160 миллионов гривен. Кроме того, в этом году построили 15 стадионов в школах. С 2013 года почти 30% пришкольных стадионов реконструированы и приведены в порядок. Теперь это современные спортивные многофункциональные сооружения, где дети могут в нормальных условиях заниматься физкультурой.
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