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В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция

В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция
В Китае заработала крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция из 169 тыс. солнечных панелей.
"Плавучая солнечная электростанция запущена на востоке Китая: 160 тыс. солнечных панелей расположены на площади около 86 гектаров. Мощность станции составляет 40 мегаватт. В Китайской народной республике ее называют крупнейшей в мире", - сообщает People's Daily Online.

Согласно информации издания, электростанция в провинции Хуайнань, провинции Аньхой в восточном Китае способна снабжать электроэнергией 15 тыс. семей.

Отмечается, что плавучая солнечная электростанция экономит деньги, не занимая дорогих земельных участков и производит больше электроэнергии по сравнению с заводами, построенными на суше.

Система водяного охлаждения под солнечными батареями и меньшее количество пыли способствуют повышению эффективности производства электроэнергии. Однако строительные и эксплуатационные расходы плавучей электростанции намного выше, чем у заводов, построенных на суше. Так, для предотвращения коррозии воды использовались водонепроницаемые солнечные панели и кабели. Кроме того, морские водоросли под панелями должны очищаться каждый день, чтобы обеспечить безопасность оборудования.

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