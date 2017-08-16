Харьков

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В Харькове троллейбусы №31 и 35 временно изменят маршруты

В Харькове троллейбусы №31 и 35 временно изменят маршруты
Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до ул. Василия Стуса, будет запрещено с 10:00 до 18:00 16 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Гвардейцев Широнинцев.

На этот период троллейбусы будут курсировать так:

троллейбус № 31:
- частично по пути следования троллейбусного маршрута№42: Северная Салтовка - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Барабашова - ул. Героев Труда;

- частично по пути движения троллейбусного маршрута №20: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский – ст. м. «Московский проспект»;

троллейбус № 35:

- частично по пути следования троллейбусного маршрута №42: Северная Салтовка - ул. Гвардейцев Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Барабашова - ул. Героев Труда;

- частично по пути следования троллейбусного маршрута №19: ул. Одесская - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - 602 м/р.

Кроме того, до 18:00 16 августа по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до ул. Василия Стуса, движение транспорта осуществляется в объезд закрытого участка по полосе встречного направления.

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