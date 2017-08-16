В Харькове троллейбусы №31 и 35 временно изменят маршруты 16 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от ул. Валентиновской до ул. Василия Стуса, будет запрещено с 10:00 до 18:00 16 августа.