Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов 16 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: пр. Индустриальный (Фрунзе), 44 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 16.08.17 г.



Киевский район: ул. Лермонтовская, 9 до 20:00 16.08.17 г.



Московский район: Салтовское шоссе, 73-б (п. №1, стояк), ул. Познанская, 2 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 33-е (п. №1, стояк) до 20:00 16.08.17 г.



Немышлянский район: пр. Петра Григоренко, 5/2 (п. №1, стояк) до 17:00 16.08.17 г. ул. Краснодарская, 171-«з» до 20:00 16.08.17 г.



Новобаварский район: ул. Катаева, 9 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 16.08.17 г.



Основянский район: ул. Достоевского, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 16.08.17 г.



Холодногорский район: ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 17:00 16.08.17 г.



Шевченковский район: пр. Победы, 62-б, 62-г, 66, пр. Людвига Свободы, 20, ул. Клочковская, 197-г, пр. Науки (Ленина), 39-а (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №2, спаренный стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №1), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №10) до 20:00 16.08.17 г., ул. Старицкого, 13 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №6), 195-д (п. №2) до 20:00 17.08.17 г.