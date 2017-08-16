Беглый преступник пойман под Харьковом 16 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области полиция разыскала злоумышленника, который сбежал из-под стражи.

Это второй, сбежавший из изолятора временного содержания Красноградского отдела полиции мужчина. Оба сбежали с территории режимного объекта во время прогулки. Одного из разыскиваемых задержали через несколько часов, поиски второго длились несколько дней.



20-летнего злоумышленника полицейские задержали 15 августа. Его обнаружили в поселке Чапаево Кегичевского района по месту жительства сразу, как только он появился дома. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в отношении действий сотрудников полиции, допустивших побег задержанных с режимного объекта, проводится служебное расследование. Виновные в данном инциденте будут привлечены к дисциплинарной ответственности.



Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, оба задержанных снова находится в Красноградском изоляторе. Решетка, которую они разогнули, отремонтирована, меры по усилению охраны объекта приняты.



Напомним, 11 августа в 15:00 в Краснограде мужчины отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора изолятора. 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки - за совершение кражи. В тот же день около 21:00 работники сектора уголовного розыска Красноградского отдела полиции в ходе проведения розыскных мероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорожного вокзала задержали 28-летнего беглеца.