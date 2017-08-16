Происшествия

  • 269
    •  / 

Беглый преступник пойман под Харьковом

Беглый преступник пойман под Харьковом
В Харьковской области полиция разыскала злоумышленника, который сбежал из-под стражи.
Это второй, сбежавший из изолятора временного содержания Красноградского отдела полиции мужчина. Оба сбежали с территории режимного объекта во время прогулки. Одного из разыскиваемых задержали через несколько часов, поиски второго длились несколько дней.

20-летнего злоумышленника полицейские задержали 15 августа. Его обнаружили в поселке Чапаево Кегичевского района по месту жительства сразу, как только он появился дома. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в отношении действий сотрудников полиции, допустивших побег задержанных с режимного объекта, проводится служебное расследование. Виновные в данном инциденте будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, оба задержанных снова находится в Красноградском изоляторе. Решетка, которую они разогнули, отремонтирована, меры по усилению охраны объекта приняты.

Напомним, 11 августа в 15:00 в Краснограде мужчины отогнули металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора изолятора. 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки - за совершение кражи. В тот же день около 21:00 работники сектора уголовного розыска Красноградского отдела полиции в ходе проведения розыскных мероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорожного вокзала задержали 28-летнего беглеца.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей16 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3006.26 грн
100 USD 2559.83 грн
10 RUB 4.2716 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи