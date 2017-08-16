Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: снова заговорили «Грады» 16 августа 2017 г. источник 0 0

За минувшие сутки ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе оставалась напряженной.

Боевики не только активно применяли минометы различных калибров, но и ударили по позициям украинских военных из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан), сообщает пресс-центр АТО в Facebook.



Всего за сутки зафиксировано 33 нарушения режима тишины со стороны террористов. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, еще один получил травмы в результате подрыва на мине.



На Приморском направлении боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм в районе Красногоровки. Позиции ВСУ вблизи Павлополя сначала дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия, а около полуночи - выпустили четыре снаряда из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан).



На Луганском направлении из минометов различных калибров террористы несколько раз били по укреплениям сил АТО на подступах к Крымскому и Троицкому. Кроме того, вечером под гранатометным огнем оказались украинские войска в районе Новоалександровки и Новозвановки.



На Донецком направлении боевики продолжили обстрелы Авдеевской промзоны. Только за вечер и ночь террористы трижды открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Каждый раз военные открывали ответный огонь.



Напомним, в течение вторника боевики обстреливали позиции украинских военных по всей линии разграничения. В результате были ранены двое бойцов АТО.