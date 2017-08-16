Украина

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Возбудитель холеры в Николаеве признан очень агрессивным

Возбудитель холеры в Николаеве признан очень агрессивным
Обнаруженный в реке Николаева Ингул возбудитель холеры является очень агрессивным штаммом, и власти запретили с 15 августа купаться и ловить рыбу во всех водоемах возле города.
Отмечается, что эпидемиологи также исследуют Южный Буг и Днепро-Бугский лиман, хотя местных рыбаков информация о холере не напугала и они, как и обычно, ловят рыбу.
 
Медики предупреждают, что выявлен опасный возбудитель – тот самый, который 22 года назад убил около 30 жителей города, а сотни были на грани смерти.
 
"Это агрессивный штамм. У нас были такие дни, когда до 80 человек поступало, из них 50-60 в очень тяжелом состоянии", − рассказала главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова. 
 
Напоминается, что холерой можно заразиться в воде или от речной рыбы, поэтому срочная комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила горожанам купаться и ловить рыбу.
 
Холера – сложная диарейная инфекция, от которой можно умереть за несколько часов. При первых симптомах медики рекомендуют немедленно обращаться в больницу.
 
"Может быть первый симптом – диарея водянистая, потом тошнота присоединиться. Быстро ухудшается состояние, вплоть до летальных случаев. Иногда достаточно 5-6 часов", – предупреждает Федорова.

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Избежать заболевания помогут простые правила гигиены. Главное – не купаться в речке, мыть руки и проводить термическую обработку пищи.

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