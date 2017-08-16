Возбудитель холеры в Николаеве признан очень агрессивным

Обнаруженный в реке Николаева Ингул возбудитель холеры является очень агрессивным штаммом, и власти запретили с 15 августа купаться и ловить рыбу во всех водоемах возле города.

Отмечается, что эпидемиологи также исследуют Южный Буг и Днепро-Бугский лиман, хотя местных рыбаков информация о холере не напугала и они, как и обычно, ловят рыбу.Медики предупреждают, что выявлен опасный возбудитель – тот самый, который 22 года назад убил около 30 жителей города, а сотни были на грани смерти."Это агрессивный штамм. У нас были такие дни, когда до 80 человек поступало, из них 50-60 в очень тяжелом состоянии", − рассказала главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.Напоминается, что холерой можно заразиться в воде или от речной рыбы, поэтому срочная комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила горожанам купаться и ловить рыбу.Холера – сложная диарейная инфекция, от которой можно умереть за несколько часов. При первых симптомах медики рекомендуют немедленно обращаться в больницу."Может быть первый симптом – диарея водянистая, потом тошнота присоединиться. Быстро ухудшается состояние, вплоть до летальных случаев. Иногда достаточно 5-6 часов", – предупреждает Федорова.Избежать заболевания помогут простые правила гигиены. Главное – не купаться в речке, мыть руки и проводить термическую обработку пищи.