В Египте нашли три древних гробницы 16 августа 2017 г. источник 0 0

Археологи выкопали в южной части Египта три гробницы, возраст которых составляет примерно две тысячи лет.

Их обнаружили в могильнике, расположенном в районе Аль-Камиль Сахарави в провинции Эль-Минья, расположенной к югу от Каира.



В гробницах нашли несколько каменных саркофагов, а также глиняные фрагменты.



По словам представителя Высшего совета древностей Египта, район, где были найдены гробницы, в течение долгого времени использовался для захоронений.



В одной из могил, добраться к которой удалось через выдолбленное в скале отверстие, находились четыре саркофага, на которых изображены очертания человеческих лиц.



В другой гробнице экскаваторы наткнулись на шесть могильных ниш, одна из которых явно предназначалась для захоронения маленького ребенка.



На основе глиняных фрагментов, найденных в гробницах, ученые предположили, что захоронение относится к периоду между 27 династией, основанной в 525 году до н.э., и греко-римским периодом, продолжавшимся с 332 до н.э. по IV век.



Начальник экспедиции Али Бакри рассказал, что в гробницах были найдены останки как мужчин, так и женщин и детей разных возрастов.



"Эти захоронения были частью большого кладбища в крупном городе, а не в военном гарнизоне, как некоторые предполагали изначально", − сказал он.



Высший совет древностей Египта заявил, что "раскопки продолжаются, чтобы раскрыть новые секреты.



Первые исследования этого места захоронений начались в 2015 году.