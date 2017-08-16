Харьков

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Харьковская фабрика-кухня детского питания готовится к выпуску новой продукции

Харьковская фабрика-кухня детского питания готовится к выпуску новой продукции
На Городской молочной фабрике-кухне детского питания с сентября начнется выпуск новых продуктов питания.
Как сообщила заместитель директора по качеству безопасности, начальник производственной лаборатории Людмила Лобойко, этой осенью на фабрике начнут производство каш для детей от 6 месяцев.

– У нас в планах производство четырех видов каши: манная - для деток с 6 месяцев, рисовая молочная каша, гречневая и овсяная. Этих каш ждут уже давно, и с 1 сентября мы их будем выпускать. Также мы планируем расширить ассортимент по выпуску йогурта: добавится еще 10 наименований, – отметила Людмила Лобойко.

Кроме того, на сегодняшний день фабрика-кухня выпускает четыре новых вида киселя (из клубники, абрикоса, вишни, малины и черники), а также два вида йогурта (с облепихой и малиной и черникой).

Для запуска новых линий на предприятии сделан капитальный ремонт и установлено новое оборудование.

Всего Городская молочная фабрика-кухня детского питания выпускает 21 вид продукции. К концу этого года на предприятии планируют запустить в производство еще четыре разновидности фруктовых и овощных пюре.

Продукцию КП «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» ежедневно получают около 15,5 тыс. детей, в том числе более 500 детей из малообеспеченных семей. Готовую продукцию фабрики-кухни доставляют на 110 раздаточных пунктов в Харькове и Харьковской области (82 в городе и 28 в области), сообщает пресс-служба горсовета.

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