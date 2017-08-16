Общество

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В Харьковской области обнаружили бешеных енотов

В Харьковской области обнаружили бешеных енотов
По состоянию на 15 августа в Харьковской области зарегистрирован 41 случай бешенства животных.
Харьковским филиалом Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы диагноз лабораторно установлен у 18 кошек, 13 собак, 5 лисиц, 3 енотов, коровы и бобра. От животных, больных бешенством, в этом году пострадали 78 жителей Харьковской области. Всего в лечебно-профилактические учреждения области за антирабической помощью обратились 2225 пострадавших, из которых при наличии показаний 304 человека (13,7%) получили назначения на антирабическое лечение.

В Харьковском областном лабораторном центре предупреждают: необходимо соблюдать определенные правила поведения при общении как с неизвестными, так и с известными и собственными животными. Особенно надо быть осторожными на природе, когда существует риск «нежелательного контакта» с жителями леса (лисицы, енотовидные собаки и др.).

Если Вы получили повреждения от любого животного, чтобы не заболеть бешенством, необходимо: тщательно промыть водой с мылом, обработать йодом и немедленно обратиться к врачу-рабиологу; при повреждениях, нанесенных известными животными, за ними нужно установить ветеринарное наблюдение; если животное погибло, ветеринарный врач направляет труп для лабораторного исследования на наличие вируса бешенства; если ветеринарное наблюдение за животным невозможно или повреждения нанесло дикое хищное животное или летучая мышь, врач-рабиолог назначает антирабическое лечение.

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ОН Клиник Харків

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