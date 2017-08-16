В Украине установят первый памятник Симону Петлюре 16 августа 2017 г. источник 0 0

Ко Дню казачества и защитника Украины, который отмечается 14 октября, в Виннице запланировано открытие памятника Симону Петлюре – украинскому военному и политическому деятелю, главе Директории Украинской Народной Республики в 1919–1920 годах, Главному атаману войска и флота.

Как сообщает информационный портал Vежа, монумент в натуральную величину будет выполнен из бронзы по известному фото политического деятеля.



«Такого памятника в Украине еще нет, поэтому я решил, что нужно увековечить память о Петлюре, ведь он много сделал для Украины. Памятник будет бронзовый», – рассказал местный бизнесмен Сергей Капуста, который выступает меценатом проекта.



По словам скульптора Владимира Овраха, работать над памятником он начал в начале весны со своими сыновьями, тоже скульпторами, – Романом и Андреем.



«Памятник будет изготовлен в натуральную величину: там Симон Петлюра сидит на скамейке. За основу художественного образа мы взяли аналогичное фото. Советовались по этому поводу с историком Александром Федоришиным. Решили, что будет интересным художественным поворотом «вставить» в руки Петлюре карту Украины, на которую он будет смотреть и видеть две главных отметки: Винница (временная столица УНР) и Киев (столица Украины, которая временно была захвачена большевиками в ходе исторических событий)», – объяснил Оврах.



Установить памятник планируется во дворе здания областного радио, где в 1920 году находился Дом канцелярии Петлюры.