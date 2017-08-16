Украина

  • 152
    •  / 

В Украине установят первый памятник Симону Петлюре

В Украине установят первый памятник Симону Петлюре
Ко Дню казачества и защитника Украины, который отмечается 14 октября, в Виннице запланировано открытие памятника Симону Петлюре – украинскому военному и политическому деятелю, главе Директории Украинской Народной Республики в 1919–1920 годах, Главному атаману войска и флота.
Как сообщает информационный портал Vежа, монумент в натуральную величину будет выполнен из бронзы по известному фото политического деятеля.

«Такого памятника в Украине еще нет, поэтому я решил, что нужно увековечить память о Петлюре, ведь он много сделал для Украины. Памятник будет бронзовый», – рассказал местный бизнесмен Сергей Капуста, который выступает меценатом проекта.

По словам скульптора Владимира Овраха, работать над памятником он начал в начале весны со своими сыновьями, тоже скульпторами, – Романом и Андреем.

«Памятник будет изготовлен в натуральную величину: там Симон Петлюра сидит на скамейке. За основу художественного образа мы взяли аналогичное фото. Советовались по этому поводу с историком Александром Федоришиным. Решили, что будет интересным художественным поворотом «вставить» в руки Петлюре карту Украины, на которую он будет смотреть и видеть две главных отметки: Винница (временная столица УНР) и Киев (столица Украины, которая временно была захвачена большевиками в ходе исторических событий)», – объяснил Оврах.

Установить памятник планируется во дворе здания областного радио, где в 1920 году находился Дом канцелярии Петлюры.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей16 августа

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3006.26 грн
100 USD 2559.83 грн
10 RUB 4.2716 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи