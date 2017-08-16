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Какие города мира стали самыми комфортными для жизни

Какие города мира стали самыми комфортными для жизни
Австралийский Мельбурн в седьмой раз подряд возглавил список лучших городов для жизни.
Как сообщает телеканал CNN, в ежегодном рейтинге, составляемом Economist Intelligence Unit, Мельбурн набрал 97,5 балла из 100 возможных.

Каждый год исследователи изучают 140 городов планеты, комфортность жизни в которых оценивают по нескольким параметрам: безопасность, здравоохранение, культура, защита окружающей среды, образование и инфраструктура.

Второе место в рейтинге 2017 года заняла австрийская Вена (97,4 балла), третье - у канадского Ванкувера (97,3 балла). Любопытно, что эти мегаполисы сохранили свои позиции в рейтинге с прошлого года.

В первую десятку попали три канадских города - Ванкувер, Торонто (четвёртое место) и Калгари (пятое) и три австралийских  - Аделаида (шестое), Перт (седьмое). Также в числе лучших мест для жизни - новозеландский Окленд (восьмое), финский Хельсинки (девятое) и немецкий Гамбург (десятое).

Впечатляющего прогресса за последний год добилась столица Исландии Рейкьявик, который поднялся сразу на 13 позиций (с 50-го на 37-е место). Этот значительный скачок, как полагают, связан с развитием туризма и затеянной городскими властями модернизацией города. А вот Манчестер и Стокгольм потеряли позиции в рейтинге после террористических атак.

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