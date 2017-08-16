В Крыму исчезают мидии 16 августа 2017 г. источник 0 0

В бухте оккупированного Севастополя перестали размножаться мидии - впервые за долгое время.

Доктор биологических наук, сотрудник Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского НАН Украины Нина Шурова заявляет, что мидии убивает аномальная крымская жара.



"В основном на мидий повлияли высокие температуры в Крыму. При 20 градусах в море эти организмы уже перестают фильтровать воду и погибают. Вода становится более мутной, солнечные лучи не проникают на глубину и не питают водоросли, которые вырабатывают кислород. Так что мидии - это не только корм для рыб, а еще и природные очистители моря. Освободившиеся от них площади могут занимать более теплолюбивые моллюски, но без аналогичных качеств", - сказала Шурова.



Владелец устричной фермы в поселке Кацивели Сергей Кулик предполагает, что в вымирании мидий виноват прежде всего человек.



"Действительно, в прошлом и в этом году мы наблюдаем аномально высокую температуру воды. Моллюсков у нас разводят на глубине, вдали от берега, и обычно на 14 метрах под водой идет термоклин - то есть сверху температура воды может быть 25 градусов, а ниже этой отметки сразу 16 градусов. Буквально на днях я проверял - даже на глубине 18 метров вода прогрета до 24 градусов. Правда, от этого мои моллюски не гибнут. Я думаю, что на сокращение популяции мидий повлиял бесконтрольный вылов и прямые канализационные стоки с моющими веществами. Как известно, в Крыму давно очень плохая ситуация с очистными сооружениями - слив идет прямо в море", - отметил Кулик.