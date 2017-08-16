Изменится ли длительность школьных каникул 16 августа 2017 г. источник 0 0

В Минобразования опровергли информацию об изменении расписаний школьных каникул.

Это реакция чиновников на многочисленные публикации в интернете о том, что якобы в следующем учебном году каникулы будут чаще, но они будут короче.



Родителей успокаивает советник министра образования Иванна Коберник - ни одного решения министерство не принимало, потому что просто не имеет на это полномочий.



В Facebook она отметила, что Министерство образования и науки регламентирует три вещи.



"1. старт учебного года 1 сентября, 2. конец - до 30 июня (внимание, к 30 июня - это никак не значит, что все будут учиться целый июнь. Это означает, что все тесты, экзамены практики и т.д. должны закончиться не позднее 30 июня) 3. каникулы в течение учебного года (не считая летних) должны продолжаться не менее 30 дней. Остальные - по решению школы с согласованием с местным органом. То есть когда каникулы, сколько дней осенью, сколько весной - решает школа, по согласованию с местными властями, а не министерство", - пояснила чиновница.



То же касается семестров или триместров - это право школы определять структуру учебного года.