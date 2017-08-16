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Харьковские обезьяны отдыхают на море

Харьковские обезьяны отдыхают на море
Харьковские шимпанзе Ларик и Ника уже год живут в Бердянском зоопарке «Сафари».
Обезьяны уехали на время реконструкции Харьковского зоопарка. Зоопарк в Бердянске находится всего в двух километрах от Азовского моря.

Ларик и Ника живут в вольере с еще одной обезьяной – Соней. Адаптация к новому временному месту обитания прошла безболезненно, так как вместе с шимпанзе в Бердянск выехали сотрудники отдела приматов Харьковского зоопарка. Всего в зоопарке проживает пять человекообразных обезьян: четыре шимпанзе и один орангутанг.  Последний и самый младший из шимпанзе, самец Чаки, проживает с орангутанчиком Лаки, они являются соседями Ларика и Николеты.

С первого дня проживания в Бердянском зоопарке для харьковских шимпанзе были созданы максимально комфортные условия проживания: трёхразовое питание, основу которого составляют овощи – морковь, огурцы, помидоры, капуста (белокачанная и пекинская), мясо (телятина), рыба (пелингас), творог, различные каши, йогурты, фрукты – бананы, апельсины, нектарины, персики, абрикос, виноград, груши, яблоки, и, конечно же, сезонные вкусняшки – дыни и арбузы.

Полноценное и витаминизированное питание, просторный вольер, положительные эмоции, морской воздух и многое другое превратило проживание харьковских шимпанзе в долгосрочный отпуск, рассказали в Харьковском зоопарке.

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