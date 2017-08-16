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Раскрыта личность погибшей на съемках «Дэдпула 2» актрисы-каскадера

Раскрыта личность погибшей на съемках «Дэдпула 2» актрисы-каскадера
Альянс канадских артистов кино, радио и телевидения раскрыл личность погибшей во время съемок фильма «Дэдпул 2» женщины-каскадера.
Ей оказалась Джой Харрис, известная как первая афроамериканка, принявшая участие в профессиональных шоссейных мотогонках.

Харрис исполняла трюк на мотоцикле, дублируя актрису Зази Битц в роли мутанта Домино. Отмечается, что это была единственная работа мотогонщицы в кино.

Перед началом съемок сцены Харрис репетировала трюк на протяжении двух дней. Женщина потеряла контроль над мотоциклом, ускорилась на позиции, где необходимо было затормозить, и врезалась в витрину здания. Артистка снималась в сцене без шлема, поскольку ее персонаж не носил его по сюжету фильма.

О гибели артистки стало известно в ночь на 15 августа. Съемки «Дэдпула 2» остановлены на неопределенный срок. Актер Райан Рейнольдс, исполняющий в ленте главную роль, выразил соболезнования семье Харрис.

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