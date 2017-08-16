Раскрыта личность погибшей на съемках «Дэдпула 2» актрисы-каскадера
16 августа 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
16 августа 2017 г.
Харрис исполняла трюк на мотоцикле, дублируя актрису Зази Битц в роли мутанта Домино. Отмечается, что это была единственная работа мотогонщицы в кино.
Перед началом съемок сцены Харрис репетировала трюк на протяжении двух дней. Женщина потеряла контроль над мотоциклом, ускорилась на позиции, где необходимо было затормозить, и врезалась в витрину здания. Артистка снималась в сцене без шлема, поскольку ее персонаж не носил его по сюжету фильма.
О гибели артистки стало известно в ночь на 15 августа. Съемки «Дэдпула 2» остановлены на неопределенный срок. Актер Райан Рейнольдс, исполняющий в ленте главную роль, выразил соболезнования семье Харрис.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 EUR
|3006.26 грн
|100 USD
|2559.83 грн
|10 RUB
|4.2716 грн