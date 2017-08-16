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Найден новый способ борьбы с облысением

Найден новый способ борьбы с облысением
Американские ученые нашли новый эффективный способ борьбы с облысением.
Специалисты предложили активизировать стволовые клетки в фолликуле, которые отвечают за рост волос, при помощи разблокирования производства лактатов (солей молочной кислоты) в элементарной единице организма. Данные соединения производятся в митохондриях (одних из клеточных органоидов) из пируватов (солей пировиноградной кислоты), которые, в свою очередь, синтезируются с участием глюкозы, проступающей в клетку из кровотока.

Специалисты создали два препарата (получившие название RCGD423 и UK5099), стимулирующих при нанесении на кожу выработку лактатов. Эксперименты проводились на грызунах, эксперты полагают, что препараты окажутся эффективными и для людей. На RCGD423 и UK5099 поданы предварительные заявки на изобретение.

Ранее ученые не знали, каким образом изменение производства лактатов влияет на рост волос. Специалисты полагают, что новые препараты найдут применение при борьбе с облысением, в том числе у лиц с гормональным дисбалансом или проходящих курс химиотерапии, а также находящихся в стрессовых ситуациях.

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