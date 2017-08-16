Найден новый способ борьбы с облысением
16 августа 2017 г.
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16 августа 2017 г.
Специалисты создали два препарата (получившие название RCGD423 и UK5099), стимулирующих при нанесении на кожу выработку лактатов. Эксперименты проводились на грызунах, эксперты полагают, что препараты окажутся эффективными и для людей. На RCGD423 и UK5099 поданы предварительные заявки на изобретение.
Ранее ученые не знали, каким образом изменение производства лактатов влияет на рост волос. Специалисты полагают, что новые препараты найдут применение при борьбе с облысением, в том числе у лиц с гормональным дисбалансом или проходящих курс химиотерапии, а также находящихся в стрессовых ситуациях.
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