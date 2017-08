Blizzard перевыпустила StarCraft

Компания Blizzard Entertainment выпустила переиздание игры StarCraft.

Изменениям подверглась лишь графика и звук игры: была добавлена поддержка 4К-разрешения и широкоформатных мониторов, перерисованы текстуры объектов и улучшены спецэффекты. Вместе с этим в StarCraft: Remastered появилась поддержка сервиса Battle.net, соревновательного режима и рейтинга, а также профили игроков со статистикой.



«Мы знаем как трепетно относятся к StarCraft наши фанаты, поэтому главной задачей StarCraft: Remastered стало увеличение фанбазы, при этом не меняя основные механики игры, — рассказал генеральный директор Blizzard Entertainment Майк Морхейм (Mike Morhaime). — Мы надеемся, что обновленная игра понравится как ветеранам StarCraft, так и новичкам».



Первая часть StarCraft вышла весной 1998 года. Игра вошла в сотню лучших игр всех времен по версии портала IGN. В 2010 вышла первая часть сиквела-трилогии StarCraft II: Wings of Liberty, в 2013 году — вторая, StarCraft II: Heart of the Swarm, в 2015 году — третья, StarCraft II: Legacy of the Void.