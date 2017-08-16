Blizzard перевыпустила StarCraft
16 августа 2017 г.
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16 августа 2017 г.
Изменениям подверглась лишь графика и звук игры: была добавлена поддержка 4К-разрешения и широкоформатных мониторов, перерисованы текстуры объектов и улучшены спецэффекты. Вместе с этим в StarCraft: Remastered появилась поддержка сервиса Battle.net, соревновательного режима и рейтинга, а также профили игроков со статистикой.
Первая часть StarCraft вышла весной 1998 года. Игра вошла в сотню лучших игр всех времен по версии портала IGN. В 2010 вышла первая часть сиквела-трилогии StarCraft II: Wings of Liberty, в 2013 году — вторая, StarCraft II: Heart of the Swarm, в 2015 году — третья, StarCraft II: Legacy of the Void.
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