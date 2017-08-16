Харьковчанки стали серебряными призерами чемпионата мира по теннису 16 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Юные украинские теннисистки заняли второе место в командном чемпионате мира по теннису среди юношей и девушек до 14 лет, который проходил с 7 по 13 августа в Чехии.

На групповом этапе чемпионата девичья сборная Украины, в состав которой входили харьковчанки Дарья Лопатецкая и Любовь Костенко, а также Анастасия Соболева из Днепра, заняла первое место в группе «А». Со счетом 3:0 спортсменки обыграли команду Болгарии и сборную Туниса, со счетом 2:1 выиграли у Кореи. Затем в четвертьфинале и полуфинале с одинаковым счетом 2:0 победили сборную Перу и Чехии.



В финале украинки соревновались с теннисистками из США. На чемпионате мира в прошлом году Дарья Лопатецкая и Любовь Костенко обыграли американских теннисисток, но на этот раз харьковчанки уступили со счетом 2:1.



Таким образом, сборная США выиграла чемпионат мира, Украина заняла второе место, а третьими стали теннисистки из России.