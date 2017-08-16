Возле модульного городка в Харькове уложили «полицейских»

Как сообщил начальник дорожного участка КП «Харьковжилстрой» Иван Бурага, эти препятствия предназначены для снижения скорости автомобилей возле входа в модульный городок.
– На знаки кто-то смотрит, кто-то нет, а «лежачий полицейский» – это физическое снижение скорости, ведь перед преградами придется в любом случае притормозить, то есть это дает результат, – отметил Иван Бурага.
Начальник управления по обслуживанию городка модульного типа Артур Стаценко сообщил, что сейчас в городке проживают более 350 человек, в т.ч. около 150 детей. Взрослые неоднократно обращались с просьбой установить «лежачих полицейских» возле входа на территорию городка, чтобы предупредить несчастные случаи.
– Здесь асфальтное покрытие в хорошем состоянии, поэтому автомобили и мотоциклы разгоняются до приличной скорости, что создает опасность для жителей городка, особенно детей. На прошлой неделе я обратился к руководству города, и уже сегодня нам все сделали. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для проживающих, – подчеркнул Артур Стаценко.
Также на этом участке установлены новые дорожные знаки – «Остановка запрещена», «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) и «Осторожно, дети!», сообщили в горсовете
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