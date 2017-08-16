Возле модульного городка в Харькове уложили «полицейских» 16 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Две искусственные неровности (т. н. «лежачие полицейские») установлены 16 августа возле модульного городка, где проживают вынужденные переселенцы из Донбасса.