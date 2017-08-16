Харьков

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Возле модульного городка в Харькове уложили «полицейских»

Возле модульного городка в Харькове уложили «полицейских»
Две искусственные неровности (т. н. «лежачие полицейские») установлены 16 августа возле модульного городка, где проживают вынужденные переселенцы из Донбасса.
Как сообщил начальник дорожного участка КП «Харьковжилстрой» Иван Бурага, эти препятствия предназначены для снижения скорости автомобилей возле входа в модульный городок.

– На знаки кто-то смотрит, кто-то нет, а «лежачий полицейский» – это физическое снижение скорости, ведь перед преградами придется в любом случае притормозить, то есть это дает результат, – отметил Иван Бурага.

Начальник управления по обслуживанию городка модульного типа Артур Стаценко сообщил, что сейчас в городке проживают более 350 человек, в т.ч. около 150 детей. Взрослые неоднократно обращались с просьбой установить «лежачих полицейских» возле входа на территорию городка, чтобы предупредить несчастные случаи.

– Здесь асфальтное покрытие в хорошем состоянии, поэтому автомобили и мотоциклы разгоняются до приличной скорости, что создает опасность для жителей городка, особенно детей. На прошлой неделе я обратился к руководству города, и уже сегодня нам все сделали. Мы стараемся создать максимально комфортные условия для проживающих, – подчеркнул Артур Стаценко.

Также на этом участке установлены новые дорожные знаки – «Остановка запрещена», «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) и «Осторожно, дети!», сообщили в горсовете.

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