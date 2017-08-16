Генштаб принимает меры на случай российского вторжения 16 августа 2017 г. источник 0 0

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Генштаб ВСУ предусмотрел меры в случае "угрозы вторжения войск Российской Федерации" в ходе российско-белорусских учений "Запад 2017", которые состоятся 14-20 сентября.

"Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой те учения", — сказал глава оборонного ведомства.



"Генеральный штаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными этим угрозам", — подчеркнул Полторак.



Также он уточнил, что речь идет об "угрозе вторжения".



"Кстати, независимо даже от тех учений, такая угроза не исключена, а те учения потенциально имеют угрозы, так как большое количество личного состава передвигается к границе с Украиной в рамках учений на территорию Беларуси", — заявил Полторак.



"Все, что происходит на границе с Украиной, мы расцениваем как недружественный шаг и как угрозу для Украины", — заявил министр.



Как сообщалось, на сентябрь этого года запланировано проведение в Беларуси совместных с Россией масштабных военных учений Запад-2017. Командующий американскими силами в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес ранее выразил опасение, что эти учения могут оказаться "троянским конем", с помощью которого Россия оставит в стране завезенную военную технику.



НАТО уже сообщило о намерениях усилить свое присутствие на время учений Запад-2017 в странах Балтии.