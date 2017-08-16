Экономика

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Иордания сняла запрет на ввоз украинской курятины

Иордания сняла запрет на ввоз украинской курятины
Иордания сняла ограничения на импорт мяса курицы и домашних животных из Украины.
«Иорданское Хашимитское Королевство сняло ограничения на импорт мяса курицы и домашних животных из Украины, которое ранее было введено в связи с регистрацией случаев высокопатогенного куриного гриппа», – сообщила пресс-служба Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей.

Также отмечается, что Госпродпотребслужбы об этом проинформировало письмом посольство Украины в Иордании.

Напомним, в июле Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила сообщение от Посольства Королевства Саудовская Аравия в Украине об отмене временного запрета при импорте отдельной продукции в КСА.

В начала августа Объединенные Арабские Эмираты сняли временные ограничения на импорт украинской домашней и дикой птицы, а также продуктов из них.

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