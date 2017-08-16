Иордания сняла запрет на ввоз украинской курятины 16 августа 2017 г. источник 0 0

Иордания сняла ограничения на импорт мяса курицы и домашних животных из Украины.

«Иорданское Хашимитское Королевство сняло ограничения на импорт мяса курицы и домашних животных из Украины, которое ранее было введено в связи с регистрацией случаев высокопатогенного куриного гриппа», – сообщила пресс-служба Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей.



Также отмечается, что Госпродпотребслужбы об этом проинформировало письмом посольство Украины в Иордании.



Напомним, в июле Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей получила сообщение от Посольства Королевства Саудовская Аравия в Украине об отмене временного запрета при импорте отдельной продукции в КСА.



В начала августа Объединенные Арабские Эмираты сняли временные ограничения на импорт украинской домашней и дикой птицы, а также продуктов из них.