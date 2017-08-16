Харьковчане победили в велогонке во Львове 16 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Международные соревнования по велотреку «Гран-При Галичины» и юношеский чемпионат Украины по велоспорту на треке прошли во Львове с 11 по 14 августа.