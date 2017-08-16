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Харьковчане победили в велогонке во Львове

Харьковчане победили в велогонке во Львове
Международные соревнования по велотреку «Гран-При Галичины» и юношеский чемпионат Украины по велоспорту на треке прошли во Львове с 11 по 14 августа.
Так, на львовском велотреке харьковский спортсмен Андрей Винокуров стал победителем сразу в двух дисциплинах. Харьковчанин завоевал золотую медаль в спринте, выиграв в финале у литовца Сваюноса Йонаускаса, а также одержал победу в дисциплине «кейрин», опередив Владимира Бычинского (Львов).

Всего в международных соревнованиях «Гран-При Галичины» приняли участие около 130 спортсменов из шести стран мира, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, на юношеском чемпионате Украины, который проходил одновременно с велогонками, харьковчане завоевали все призовые места в дисциплине «кейрин»: победу одержал Богдан Данильчук, серебряную медаль завоевал Михаил-Ярослав Дудко, бронзовую - Егор Коробов.

Кроме того, Богдан Данильчук стал серебряными призером в омниуме, а также вместе с Михаилом-Ярославом Дудко и Егором Коробовым занял 2-е место в командных гонках преследования на 3 км.

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