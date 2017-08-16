Харьковчане победили в велогонке во Львове

Так, на львовском велотреке харьковский спортсмен Андрей Винокуров стал победителем сразу в двух дисциплинах. Харьковчанин завоевал золотую медаль в спринте, выиграв в финале у литовца Сваюноса Йонаускаса, а также одержал победу в дисциплине «кейрин», опередив Владимира Бычинского (Львов).
Всего в международных соревнованиях «Гран-При Галичины» приняли участие около 130 спортсменов из шести стран мира, передает пресс-служба Харьковского горсовета
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Кроме того, на юношеском чемпионате Украины, который проходил одновременно с велогонками, харьковчане завоевали все призовые места в дисциплине «кейрин»: победу одержал Богдан Данильчук, серебряную медаль завоевал Михаил-Ярослав Дудко, бронзовую - Егор Коробов.
Кроме того, Богдан Данильчук стал серебряными призером в омниуме, а также вместе с Михаилом-Ярославом Дудко и Егором Коробовым занял 2-е место в командных гонках преследования на 3 км.