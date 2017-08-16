Харьков

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Харьковский суд вернул помещение учебному заведению

Харьковский суд вернул помещение учебному заведению
Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел дело по иску руководителя местной прокуратуры №4 г. Харькова в интересах государства в лице Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской области к одной из фирм о признании недействительным договора аренды и возврате имущества.
По условиям договора Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Харьковской области передало во временное пользование нежилые помещения общей площадью более 600 кв.м. Помещения находятся на балансе Государственного профессионально-технического учебного заведения. Стоимость имущества составляет более 500 тыс. грн.

Материалы дела свидетельствуют о том, что фирма производит кулинарные изделия в специально оборудованном кулинарном цеху. Арендованные по договору помещения используются с целью расположения цеха по расфасовке сыпучих продуктов питания.

«Имущество учебного заведения используется не по назначению, что является нарушением ч.5 ст.63 Закона Украины «Об образовании» и свидетельствует о недействительности договора аренды. Объекты образования и науки не подлежат приватизации, перепрофилированию или использованию не по назначению. Законодательством предусмотрена передача такого имущества в аренду для деятельности связанной с учебно-воспитательным процессом. Также Министерство образования и науки Украины в письменных объяснениях отметило, что оспариваемый договор не был согласован с Комиссией Министерства по имущественным вопросам», – сообщили в пресс-службе суда.

Исследовав материалы дела, суд решил иск удовлетворить. Обязал фирму освободить нежилые помещения и вернуть их Региональному отделению Фонда государственного имущества Украины по Харьковской области.

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