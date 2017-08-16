Харьковская область вошла в пятерку лидеров в рейтинге ВНО 16 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Всеукраинский центр оценивания качества образования опубликовал статистическую информацию об итогах ВНО-2017.

Анализ данных показывает, что Харьковская область с показателем среднего балла в 144,01 заняла пятое место.



В рейтинге по украинскому языку и литературе Харьковская область заняла пятое место. Средний балл по этому предмету составил 148.74, тесты сдавали 11 тыс. 762 абитуриента, не смогли сдать тест 546 человек (4.6%).



В рейтинге по истории Украины Харьковская область заняла пятое место. Средний балл по этому предмету составил 139.15, экзамен сдавали 8 тыс. 499 чел., тест не прошли 955 абитуриентов (11.2%).



В рейтинге по математике Харьковская область заняла седьмое место. Средний балл по этому предмету составил 142.8, экзамен сдавали 6 тыс. 846 чел., тест не прошли 812 (11.9%).



В рейтинге по английскому языку Харьковская область заняла седьмое место. Средний балл по этому предмету составил 147.57, экзамен сдавали 4 тыс. 896 чел., тест не прошли 530 абитуриентов (10.8%).



Как сообщили в Харьковском региональном центре оценивания качества образования, официально средний балл областей по результатам ВНО не выводится.



«Сделать такой рейтинг со средними баллами практически невозможно, но под силу очень умелым математикам. Мы, анализируя официальную статистику, делаем обзоры результатов по некоторым параметрам, например, сколько абитуриентов не сдали тесты, сколько – получили баллы в диапазоне 180-200 (это наши звездочки)», – сообщили в центре оценивания качества образования.