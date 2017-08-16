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Сотрудница СБУ передавала секретные документы ФСБ

Сотрудница СБУ передавала секретные документы ФСБ
Оперативники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили сотрудницу Херсонского управления СБУ в сотрудничестве с ФСБ РФ.
Как сообщает пресс-центр спецслужбы, правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом.

«В условиях российской агрессии Служба безопасности Украины продолжает очистку собственных рядов, и не скрывает выявленные факты», – подчеркнули в СБУ.

«Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого наказания», - подчеркнул председатель СБУ Василий Грицак.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

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