Сотрудница СБУ передавала секретные документы ФСБ 16 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Оперативники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили сотрудницу Херсонского управления СБУ в сотрудничестве с ФСБ РФ.

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом.



«В условиях российской агрессии Служба безопасности Украины продолжает очистку собственных рядов, и не скрывает выявленные факты», – подчеркнули в СБУ.



«Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого наказания», - подчеркнул председатель СБУ Василий Грицак.



Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.