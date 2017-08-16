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Харьковская теннисистка вышла в финал турнира в Торонто

Харьковская теннисистка вышла в финал турнира в Торонто
Украинская теннисистка Элина Свитолина ярко провела полуфинальный матч турнира WTA, который проходит в Торонто.
Соперницей украинки была вторая ракетка мира Симона Халеп. Свитолиной понадобилось два сета, чтобы справиться в девятый раз в своей карьере над Симоной. Итоговый счет матча 6-1, 6-1.

"Это был очень тяжелый матч для меня психологически, так как я второй раз за день выступала на этом корте. Было тяжело и потому, что Халеп возвращала назад много мячей, но я была сфокусирована на своей игре и работала над каждым ударом. Это великолепный турнир, я, конечно же, рада своему выступлению здесь. Просто наслаждаюсь этим моментом. Буду стараться сделать все для того, чтобы с помощью моей команды полностью восстановиться и быть готовой к финальному матчу", - сказала Свитолина.

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