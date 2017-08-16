Оплата дорогостоящего лечения не влияет на субсидию 16 августа 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Знаю, что если семья потратила больше 50 тысяч гривен на дорогостоящую покупку, то она не имеет права на субсидию. А если мы продали машину, чтобы оплатить лечение отца, мы тоже можем не рассчитывать на помощь государства в оплате коммунальных услуг?

Сергей Яцюк

Оплата лечения на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, не лишает семью права на получение государственной помощи в оплате коммунальных услуг, сообщил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко.



Он напомнил, что основной критерий, по которому жилищная субсидия не назначается, является одноразовая покупка, которая превышает 50 тысяч гривен. Однако и здесь есть исключения, в частности, оплата дорогостоящего лечения любого из членов семьи.



– Кроме того, если, к примеру, семья десять лет собирала средства, чтобы приобрести себе жилье, и покупка квартиры превысила 50 тысяч гривен, а другого жилья у семьи нет – такие люди могут подать документы для оформления жилищной субсидии на рассмотрение Комиссии по вопросам социальной защиты населения, которые действуют при каждой райгосадминистрации или органе местного самоуправления. логичная ситуация и с оплатой обучения ребенка, - подчеркнул Виталий Музыченко.



При этом он отметил, что если семья совершила покупку, превышающую 50 тыс. грн. в период получения субсидии, безвозвратную государственную помощь в уплате жилищно-коммунальных услуг ей не прекратят предоставлять. Факт такой покупки влияет на право назначения субсидии на следующий срок.



– На оформление субсидии также не влияет стоимость имущества, полученного в наследство или в подарок. Этот доход не включается в совокупный доход семьи и не принимается во внимание при расчете размера субсидии. Наличие в собственности двух жилых помещений, двух автомобилей также не влияет на право получения субсидии. Принимается во внимание официальный доход, который приносит это имущество, – отметил специалист Минсоцполитики.



Виталий Музыченко также уточнил, что если семья приобрела квартиру в кредит, то при определении ее права на субсидию учитывается сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. гривен, субсидия может быть назначена по решению Комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.