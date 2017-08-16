Колония готовится к праздникам 16 августа 2017 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Харьковская исправительная колония (№43)»

15 августа прошла генеральная репетиция концерта вокально-инструментального ансамбля осужденных по случаю августовских праздников.

Уже более шести лет в колонии организована работа ВИА из числа осужденных, отбывающих наказание в учреждении. Осужденные проводят репетиции в клубе учреждения в свободное от основной занятости время, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. В ансамбле играют трое воспитанников колонии. В августе ансамбль подготовил праздничный концерт ко Дню украинского флага и Дню Независимости Украины. Коллектив выступит также на день знаний.



Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, творчество как один из видов программы дифференцированного воспитательного влияния развивает у осужденных чувство личной значимости, поднимает собственную самооценку и настраивает людей на позитивный лад.