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Харьковский «Гелиос» вышел на вторую позицию

Харьковский «Гелиос» вышел на вторую позицию
Победив на родном стадионе в матче 6-го тура первенства страны в первой лиге ахтырский «Нефтяник-Укрнефть» – 2:0, харьковский «Гелиос» набрал 15 очков и вернулся на лидирующую позицию в турнирной таблице.
Впрочем, на следующий день «Арсенал-Киев» выиграл у ФК «Полтава» и вышел на первое место, вытеснив харьковчан на второе.

Встреча «солнечных» с «нефтяниками» началась в 17 часов и проходила в сильную жару – столбик термометра в Харькове в это время поднялся далеко за 30 градусов. Первыми к такой сложной погоде приспособились «солнечные», и уже на 11-й минуте они повели в счете. Виталия Субочева сбили у линии штрафной гостей, и сам пострадавший выполнил «стандарт», сделав навесную передачу. Ее замкнул Артем Козлов, и мяч влетел в дальний угол ворот – 1:0. На 21-й минуте опасную контратаку провели гости, и после удара Яременко мяч угодил в перекладину и от нее отскочил в поле. Первый тайм так и завершился со счетом 1:0, а в начале второй половины, на 50-й минуте, «нефтяники» провели острую атаку, и удар Вячеслава Поднебенного парировал вратарь «Гелиоса» Денис Сидоренко. В середине второго тайма, на 67-й минуте, гости остались на поле вдесятером: Максим Корж, остановивший подножкой проход Сергея Кравченко, увидел перед собой в руке арбитра из Запорожья Максима Козыряцкого желтую карточку, оказавшуюся для него уже второй в этом матче. И на 82-й минуте «солнечные» реализовали численное преимущество. Владислав Кравченко, подключившись к атаке по левому флангу, навесил на дальнюю штангу, а Илья Глушицкий замкнул эту передачу – 2:0.   

– Поздравляю «Гелиос» с победой. Это, наверное, самая мощная команда среди тех, против которых мы в этом сезоне играли. Мощная команда и поставленная игра. Но при этом, если взять по моментам, то в принципе это 2:2. Забей мы в двух своих шикарных моментах, все было бы по-другому. Но это футбол. Сегодня Фортуна повернулась лицом к «Гелиосу». Хотя я вновь отмечаю – мощная команда, опытные футболисты. Очень интересно играть против таких команд, как «Гелиос». Именно в таких играх футболисты растут. По своей команде могу сказать, что меня игра наших футболистов устраивала минут 60 - до удаления. После удаления, конечно же, трудно было играть. Тем более в такую жаркую погоду. Мы очень рассчитывали на тех ребят, которые вышли на замену. Но в этот раз они не добавили пороха. Тяжело играть по такой жаре вдесятером против классной команды, - признался после матча главный тренер «Нефтяника-Укрнефти» Владимир Кныш.

– Прежде о хочу поблагодарить ребят за самоотдачу в столь жаркую погоду и поздравить с победой. Поздравляю также с победой болельщиков, которых с каждой игрой все больше и больше. Надеюсь, мы дойдем до того, что будем собирать полный стадион. Что касается самой игры, тренер никогда не бывает полностью доволен. Я в значительной степени не доволен действиями на футбольном поле. Тому есть несколько причин. Прежде всего - погодные условия, которые не позволили продемонстрировать зрелищный скоростной футбол. Вторую причину я вижу в том, что из-за травмы мы потеряли вначале игры нашего лидера Сергея Лобойко. Забитый мяч, наверное, немного расслабил игроков нашей команды, и на футбольном поле не нашлось лидера. Очень жаль, что Лобойко получил травму. Мы пытались в перерыве встряхнуть футболистов. Говорили, что начали играть после забитого мяча не в свою игру. Были разрывы между линиями. Не работали наши фланги. Это те требования, которые мы пытаемся привить футболистам. Мы не видели этого в первом тайме. Первая половина игры оставляла желать лучшего. Вторую половину матча мы провели грамотнее – в плане строгих позиций. Не скажу, что было много моментов. Скорее – стопроцентная реализация: два момента – два гола. Возле своих ворот мы не дали практически ничего сделать. Считаю, что результат получился закономерным, – сказал главный тренер «Гелиоса» Сергей Сизихин.

Что касается встречи с «Черкасским Днепром» в 5-м туре, после которой харьковский «Гелиос» набрал 12 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы, то судьба встречи была решена еще в первом тайме. На 9-й минуте Игорь Кошман с передачи Андрея Скарлоша вывел вперед харьковчан – 0:1, но тут же, на 10-й, Александр Колос ударом головой в дальний угол восстановил равновесие – 1:1. А на 34-й после подачи Кошмана в район 11-метровой отметки Артем Козлов, сыграв на «втором этаже», пробил головой в штангу, от которой мяч отскочил в сетку, - 1:2. Заканчивали хозяева эту встречу в меньшинстве: на 82-й минуте, получив второе в матче предупреждение, с поля был удален Егор Смирнов.

19 августа в Сумах «солнечные» в рамках 7-го тура сыграют с командой одноименного местного ПФК, занимающей с 4 очками 13-е место.

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