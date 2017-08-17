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В Харькове бешеная кошка укусила хозяйку за палец

В Харькове бешеная кошка укусила хозяйку за палец
В Харькове бешеная кошка укусила хозяйку за палец В Основянском районе Харькова зарегистрирован случай бешенства у домашней кошки.
Когда животное заболело, хозяйка оказывала помощь и была укушена за палец. Еще два члена семьи, в том числе ребенок, также контактировали с кошкой и получили ослюнение рук.

Пострадавшим было назначено лечение, начат курс профилактических прививок против бешенства, сообщили в  Харьковском областном лабораторном центре Минздрава. По состоянию на 15 августа в области зарегистрирован 41 случай бешенства животных. Харьковским филиалом «Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе» диагноз лабораторно установлен у 18 кошек, 13 собак, 5 лисиц, 3 енотов, коровы и бобра. От животных, больных бешенством, в этом году пострадали 78 жителей Харьковской области.

В целом в лечебно-профилактические учреждения города и районов области за антирабической помощью обратились 2225 пострадавших, из которых при наличии показаний 304 человека (13,7%) получили назначение на антирабическое лечение.

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра предупреждают: надо придерживаться определенных правил поведения при общении как с незнакомыми, так и с известными и даже собственными животными. Особенно надо быть осторожными при нахождении на природе, когда существует риск «нежелательного контакта» с обитателями леса — такими, как лисы, енотовидные собаки, и другие, которые являются природным резервуаром вируса бешенства.

— Опасность животных, больных бешенством, заключается в том, что они становятся заразнымии за 1–2 недели до появления первых явных симптомов. Если произошел контакт с животным, нужно тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей воды с хозяйственным мылом, — рекомендует главный врач Харьковского городского центра здоровья Владимир Нартов. — Мыльная вода устранит слюну животного и другие бактерии, попавшие в рану. Обработать края раны 70%-ным спиртом или 5%-ной настойкой йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит при необходимости прививочный курс. Вирус бешенства смертельно опасен, и при отсутствии лечения он со 100%-ной вероятностью приведет к летальному исходу. По этой причине к врачу необходимо обращаться сразу после укусов и других травм, связанных с нападениями животных.

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра напоминают, что бешенство — инфекционное заболевание, клиническая картина которого появляется, когда патологические изменения в организме уже становятся необратимыми, и в таких случаях лечения не существует. Единственный способ предупредить заболевание — своевременно получить антирабические прививки. Если в больнице выяснится, что вакцины от бешенства нет, Минздрав советует обращаться в Департамент охраны здоровья области, чтобы узнать, в каком учреждении имеется нужная вакцина. В МОЗ уверяют, что распределяют препараты по регионам.

Предыдущий случай бешенства животного в Харькове был зарегистрирован в марте текущего года в Новобаварском районе города, когда заболевание обнаружено у кота.
Где получить помощь
Кабинеты врача-рабиолога функционируют в:
— клинической многопрофильной больнице №17, пр. Московский, 195, тел.725-24-62;
— городской многопрофильной больнице №18, ул. Краснодарская, 104, тел.725-51-29;
— городской поликлинике №26, ул. 23 Августа, 23а, тел. 725-24-12;
— городской клинической больнице №3, пр. Новобаварский,90, тел. 376-20-76;
— городской клинической многопрофильной больнице №25, пр. Александровский, 22, тел. 725-09-34.

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