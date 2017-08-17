Мост в Изюме откроют 22 августа 17 августа 2017 г. Алевтина Пивень фото: Илья Пшеничный 0 0

Движение в Изюме Харьковской области по мосту через Северский Донец будет открыто накануне Дня города, обещают дорожники.

Осталось покрасить металлические фермы на мосту, заасфальтировать тротуар. Здесь будут установлены новые металлические барьеры и тротуарное пешеходное ограждение.



По данным первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляки, из 36 объектов, которые должны быть отремонтированы в этом году, текущий и капитальный ремонт проходит на 21 участке, сообщает пресс-служба ХОГА.



— Дорожники увеличивают темп, благо погода позволяет, — сказал Сергей Пляка.



Первый заместитель начальника САД в области отметил, что продолжаются работы на участках дороги Киев — Харьков-Довжанский. Так, завершена укладка выравнивающего слоя асфальтобетона в городе Изюме, проходит ремонт дороги в сторону Чугуева. По данным Сергея Пляки, на участке более четырех километров из 10,7 км уложен новый слой асфальта. Работы идут планово — подготавливаются участки в районе села Веселое.



— 22 августа планируем открыть движение по городу Изюм — мост через Северский Донец. Осталось покрасить металлические фермы на мосту, заасфальтировать тротуар. Здесь будут установлены новые ограждения --металлическое барьерное и тротуарное пешеходное. Работают на мосту облавтодор и три привлеченных предприятия, — проинформировал Сергей Пляка.



Кроме того, ремонт был проведен на дороге Мерефа — Лозовая — Павлоград. Запланировано 7,3 км в Змиевском районе (участок от Тарановки до Спасова скита). Уже начаты подготовительные работы в Первомайском районе.



На дороге Мерефа — Змиев продолжаются работы по подготовке покрытия — проводится фрезерование. В Коломакском районе (Водяное — Резуненково) работы закончены, в Лозовском районе проходит ремонт подъезда к селу Хлебное. Как отметил Сергей Пляка, работы по покрытию закончены полностью, осталось укрепить 700 метров обочины.



— Что касается дороги Богодухов — Валки — Новая Водолага. Ремонт проходит на участке в городе Валки. Сейчас проводятся работы по укладке выравнивающих слоев, идет асфальтировка, усиление основания, — сообщил дорожник.



На дороге Краснокутск — Богодухов отфрезеровано 1,4 км покрытия. Проводятся работы по обновлению основы дороги — завезено 1050 тонн шлака. Уложено 300 погонных метров выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.



Продолжаются работы в Золочевском районе. Получены материалы для ремонта дороги Фартушное — Цаповка — Гуриновка. Проходит подготовка к укладке асфальтобетонной смеси.



Уже выполнено 50% от запланированных работ по укладке нового покрытия на участке дороги между Близнюками и Барвенково. На наиболее разрушенных участках усилено основание.



На дороге Харьков — Волчанск 3,9 км подготовлено к укладке асфальтобетонной смеси. В Харьковском районе уложено 650 метров нового покрытия в поселке Хорошево.



Также Сергей Пляка рассказал, что на сегодня выполнено около 50% работ по капитальному ремонту путепровода около села Губаревка Богодуховского района.



— На этой неделе подходим к финишному этапу по проведению тендерных процедур по ремонту путепровода в районе поселка Песочин Харьковского района (замена тротуарных блоков). 14 августа прошло еще два тендера на ремонт участков дорог в Богодуховском и Краснокутском районах. Также состоялся тендер по ремонту трассы Дергачи — Казачья Лопань. Определен подрядчик. Весь комплекс работ будет проведен в течение месяца, — сообщил Сергей Пляка.



В свою очередь, заместитель директора по ремонтам и содержанию автодорог ДП «Харьковский облавтодор» Виталий Мачула рассказал о работах, которые проходят в рамках эксплуатационного содержания.



— В рамках софинансирования из местных бюджетов продолжаются работы в Кегичевском, Первомайском, Балаклейском, Шевченковском, Красноградском, Печенежском, Изюмском и Змиевском районах. Ямочный ремонт выполнялся на дорогах Киев — Харьков — Довжанский, Харьков — Волчанск, Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук, Харьков — Змиев — Балаклея — Гороховатка и трассе Валки — Пархомовка. За проведшую неделю работы выполнены на 11 тыс. кв. м, было использовано порядка 1600 тонн асфальтобетона, — привел цифры Виталий Мачула.